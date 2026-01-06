Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче Суперлиги
Волейбол
 
21:26 06.01.2026 (обновлено: 23:44 06.01.2026)
Волейболистки "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче Суперлиги
Волейболистки "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче Суперлиги
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче 16-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
тулица (волейбол)
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (краснодар, ж), тулица (волейбол)
Волейболистки "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче Суперлиги

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Тулицу" в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча в Туле завершилась победой гостей со счетом 3-2 (17:25, 20:25, 25:22, 25:19, 15:12).
06 января 2026 • начало в 16:30
Завершен
Тулица
2 : 325:1725:2022:2519:2512:15
Динамо Москва
"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги, "Тулица" идет восьмой.
В следующем туре "Динамо" примет калининградский "Локомотив" 10 января. "Тулица" днем позже на своей площадке сыграет с казанским клубом "Динамо".

Результаты других матчей:

Волейболистка Фенербахче Арина Федоровцева - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Польша отказала российской волейболистке "Фенербахче" в выдаче визы
5 января, 22:31
 
