Трейдеры проведут переговоры с США о возвращении в Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2026
14:39 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066617735.html
Трейдеры проведут переговоры с США о возвращении в Венесуэлу, пишут СМИ
Трейдеры проведут переговоры с США о возвращении в Венесуэлу, пишут СМИ
Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura, а также другие нефтетрейдеры будут вести переговоры с правительством США о возвращении в Венесуэлу, сообщило... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T14:39:00+03:00
2026-01-06T14:39:00+03:00
Трейдеры проведут переговоры с США о возвращении в Венесуэлу, пишут СМИ

Bloomberg: трейдеры проведет переговоры с США о возвращении в Венесуэлу

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сингапурский трейдер сырьевых товаров Trafigura, а также другие нефтетрейдеры будут вести переговоры с правительством США о возвращении в Венесуэлу, сообщило агентство Блумберг.
"Trafigura Group и другие нефтетрейдеры проведут переговоры с правительством США о том, как они могут возобновить закупки нефти у Венесуэлы и поставки топлива в это страну после отстранения президента Николаса Мадуро от власти в минувшие выходные", - сообщает Блумберг.
США требуют от Венесуэлы прекратить продажу нефти соперникам, пишут СМИ
Вчера, 03:50
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
"Это тема, которую обсуждают все в нефтяной индустрии. Мне кажется, все оценивают возможности, которые могут появиться в Венесуэле", - сказал в интервью Блумбергу глава нефтяного подразделения Trafigura Бен Лакок (Ben Luckock).
В то же время он отметил, что Trafigura потребуется увидеть "надлежащую правовую базу" перед возвращением в страну, однако компания уже проводит постоянные переговоры с администрацией США и другими правительствами.
"Совершенно очевидно, что правительство США хочет, чтобы нефть продолжала поступала в страну. Они не хотят гражданских беспорядков в Венесуэле и хотят, чтобы бензин и дизельное топливо поступали в страну, и мы готовы оказать помощь, если это действительно необходимо", - добавил Лакок.
Он также указал, что Венесуэла, вероятно, добавит на рынок "очень мало баррелей" в этом году, а также что неясно, в насколько плохом состоянии находится инфраструктура страны. Возвращение страны к прежнему уровню добычи в 3 миллиона баррелей в день займет годы и сотни миллиардов долларов, добавил Лакок.
Трамп заявил о готовности отправить войска в Венесуэлу
Вчера, 02:45
 
