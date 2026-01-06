Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной
21:50 06.01.2026 (обновлено: 21:53 06.01.2026)
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной - РИА Новости, 06.01.2026
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по итогам переговоров в Париже анонсировал продолжение консультаций с украинской делегацией 6 и 7... РИА Новости, 06.01.2026
украина, париж, в мире, сша, стив уиткофф, мирный план сша по украине
Украина, Париж, В мире, США, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной

Уиткофф анонсировал продолжение консультаций с Украиной 6 и 7 января

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф по итогам переговоров в Париже анонсировал продолжение консультаций с украинской делегацией 6 и 7 января, надеется на дальнейший прогресс.
"Мы продолжим переговоры с украинской делегацией сегодня вечером и завтра и надеемся в ближайшее время добиться дополнительной позитивной динамики", – написал он в Х.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США считают гарантии безопасности ключом к миру на Украине, заявил Уиткофф
Вчера, 21:48
 
УкраинаПарижВ миреСШАСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
