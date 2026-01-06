Рейтинг@Mail.ru
Делегация США встретилась с коалицией желающих, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 06.01.2026 (обновлено: 22:01 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/uitkof-2066664866.html
Делегация США встретилась с коалицией желающих, заявил Уиткофф
Делегация США встретилась с коалицией желающих, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
Делегация США встретилась с коалицией желающих, заявил Уиткофф
Делегация США провела в Париже встречи с представителями "коалиции желающих" и киевского режима для продвижения мирных инициатив по Украине, заявил... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:46:00+03:00
2026-01-06T22:01:00+03:00
в мире
париж
сша
мирный план сша по украине
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4b6828463f03b750ad9da165b4d5c14.jpg
https://ria.ru/20260106/starmer-2066665765.html
париж
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775075_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_28571fb3cd571e4a9cf9cd3646333fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, сша, мирный план сша по украине, стив уиткофф, джаред кушнер, украина, нато
В мире, Париж, США, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, НАТО
Делегация США встретилась с коалицией желающих, заявил Уиткофф

Уиткофф: делегация США встретилась с представителями коалиции желающих и Киева

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Делегация США провела в Париже встречи с представителями "коалиции желающих" и киевского режима для продвижения мирных инициатив по Украине, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф.
"Сегодня американская делегация провела в Париже встречи с представителями "коалиции желающих", а также с украинской делегацией с целью продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", - написал Уиткофф в соцсети X.
В состав делегации США вошли сам Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич, американский посол во Франции и Монако Чарльз Кушнер, а также советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
Вчера, 22:00
 
В миреПарижСШАМирный план США по УкраинеСтив УиткоффДжаред КушнерУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала