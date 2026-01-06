https://ria.ru/20260106/udmurtija-2066573417.html
В Удмуртии объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Удмуртии, сообщает глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 06.01.2026
