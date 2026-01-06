Рейтинг@Mail.ru
В Турции заявили, что империализм США опаснее акулы, почуявшей кровь
13:16 06.01.2026
В Турции заявили, что империализм США опаснее акулы, почуявшей кровь
В Турции заявили, что империализм США опаснее акулы, почуявшей кровь
В Турции заявили, что империализм США опаснее акулы, почуявшей кровь

Турецкий политик Бахчели сравнил империализм США с почуявшей кровь акулой

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 янв - РИА Новости. Американский империализм опаснее акулы, почуявшей кровь, заявил во вторник лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро нарушает нормы международного права и стало проявлением бандитизма, напоминая фильм "Пираты Карибского моря", заявил ранее политик.
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
Вчера, 09:46
"Империализм озверел, выпивая кровь. Нефть, возбуждающая аппетит, любое унижение и позор сделала допустимыми. Если говорить совсем точно и воспользоваться искусством определения, то опаснее почуявшей кровь акулы лишь американский империализм, почуявший запах нефти", - заявил Бахчели, выступая в парламенте Турции и комментируя похищение Мадуро.
По его словам, разницы между похищением, к примеру, лошади и кражей энергетических ресурсов нет.
Бахчели призвал конгресс США действовать немедленно и выступить против Трампа, приняв ряд решений, способных остановить "незаконные военные действия" в Венесуэле. Политик отметил, что Мадуро должен быть возвращен в Венесуэлу.
Ранее замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя операцию США в Венесуэле, заявил, что можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью.
Люди направляются в убежище после взрывов в Каракасе
Турция пообещала поддержать диалог со всеми сторонами по Венесуэле
4 января, 15:47
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес перед отправкой в суд в Нью-Йорке
Эксперт рассказал о последствиях похищения США президента Венесуэлы
Вчера, 11:34
 
