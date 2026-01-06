Рейтинг@Mail.ru
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup
Теннис
 
09:53 06.01.2026
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup
Сборная Бельгии по теннису одержала победу над командой Канады в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
теннис
спорт
бельгия
сидней
канада
united cup
элиз мертенс
феликс оже-альяссим
бельгия
сидней
канада
спорт, бельгия, сидней, канада, united cup, элиз мертенс, феликс оже-альяссим
Теннис, Спорт, Бельгия, Сидней, Канада, United Cup, Элиз Мертенс, Феликс Оже-Альяссим
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup

Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup в Австралии

Теннисные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Бельгии по теннису одержала победу над командой Канады в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Противостояние группы B в Сиднее завершилось со счетом 3-0. В мужском одиночном разряде 42-я ракетка мира Зизу Бергс обыграл Феликса Оже-Альяссима (5) со счетом 6:4, 6:2. У женщин Элизе Мертенс (19) одолела Викторию Мбоко (18) - 6:3, 3:6, 6:3. В миксте Мертенс и Бергс обыграли Мбоко и Клива Харпера со счетом 6:3, 3:6, 10:5.
06 января 2026 • начало в 02:30
Завершен
Канада
0 : 3
Бельгия
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Бельгии (1-1, 4-2) завершила групповой этап на первом месте в таблице и вышла в четвертьфинал турнира. Канадцы (1-1, 3-3) финишировали на второй строчке, уступив бельгийцам по разнице выигранных матчей. На третьем расположилась команда Китая (1-1, 2-4).
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Белинда Бенчич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Швейцарцы одержали вторую победу и вышли из группы на United Cup
4 января, 22:08
 
ТеннисСпортБельгияСиднейКанадаUnited CupЭлиз МертенсФеликс Оже-Альяссим
 
