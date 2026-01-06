Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Италии по теннису обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Противостояние группы C в Перте завершилось со счетом 2-1. В мужском одиночном разряде 27-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш обыграл Флавио Коболли (22) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5. У женщин итальянка Жасмин Паолини (8) одолела Леолию Жанжан (102) - 6:2, 6:3. В миксте итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори обыграл Тьянцоа Ракотоманга-Ражану и Эдуара Роже-Васслена со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).
Сборная Франции, не выиграв ни одного противостояния, завершила групповой этап на последнем, третьем месте в таблице. Итальянцы с одной победой финишировали на второй строчке. Первое место в таблице, выиграв два противостояния, заняли швейцарцы, которые гарантировали себе участие в четвертьфинале United Cup.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место. Из игравших в Перте право на участие в четвертьфинале United Cup получила сборная Аргентины, ставшая второй в группе A. Она обошла итальянцев и британцев (группа E) по дополнительным показателям. В 1/4 финала аргентинцы сыграют со швейцарцами, в еще одном противостоянии встретятся команды США и Греции.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.