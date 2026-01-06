Рейтинг@Mail.ru
Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:34 06.01.2026 (обновлено: 13:38 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/tennis-2066609721.html
Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup
Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup
Сборная Италии по теннису обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T13:34:00+03:00
2026-01-06T13:38:00+03:00
теннис
спорт
united cup
жасмин паолини
сара эррани
эдуар роже-васслен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790041443_0:93:3000:1781_1920x0_80_0_0_443d4583cc8aa4b2f7a8965ce0314725.jpg
https://ria.ru/20260105/tennis-2066490542.html
https://ria.ru/20260106/tennisisty-2066578714.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790041443_252:0:2749:1873_1920x0_80_0_0_a9b3ec5f4282ba66f08a8f5fbbf9a3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, united cup, жасмин паолини, сара эррани, эдуар роже-васслен
Теннис, Спорт, United Cup, Жасмин Паолини, Сара Эррани, Эдуар Роже-Васслен
Теннисисты сборной Италии обыграли команду Франции в матче United Cup

Сборная Италии обыграла команду Франции в матче группового этапа United Cup

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннис
Теннис - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сборная Италии по теннису обыграла национальную команду Франции в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Противостояние группы C в Перте завершилось со счетом 2-1. В мужском одиночном разряде 27-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш обыграл Флавио Коболли (22) со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:5. У женщин итальянка Жасмин Паолини (8) одолела Леолию Жанжан (102) - 6:2, 6:3. В миксте итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори обыграл Тьянцоа Ракотоманга-Ражану и Эдуара Роже-Васслена со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (8:6).
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Теннисисты сборной Польши обыграли команду Германии в матче United Cup
5 января, 16:28
Сборная Франции, не выиграв ни одного противостояния, завершила групповой этап на последнем, третьем месте в таблице. Итальянцы с одной победой финишировали на второй строчке. Первое место в таблице, выиграв два противостояния, заняли швейцарцы, которые гарантировали себе участие в четвертьфинале United Cup.
Матчи турнира принимают Перт (группы А, С, Е) и Сидней (группы B, D, F). Помимо победителей групп, в четвертьфинал выйдут по одной лучшей команде из каждого города из занявших второе место. Из игравших в Перте право на участие в четвертьфинале United Cup получила сборная Аргентины, ставшая второй в группе A. Она обошла итальянцев и британцев (группа E) по дополнительным показателям. В 1/4 финала аргентинцы сыграют со швейцарцами, в еще одном противостоянии встретятся команды США и Греции.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Бельгия обыграла Канаду и вышла в четвертьфинал United Cup
Вчера, 09:53
 
ТеннисСпортUnited CupЖасмин ПаолиниСара ЭрраниЭдуар Роже-Васслен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала