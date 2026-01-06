https://ria.ru/20260106/ssha-2066666044.html
США в основном проработали протоколы безопасности Украины, заявил Уиткофф
США в основном проработали протоколы безопасности Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.01.2026
США в основном проработали протоколы безопасности Украины, заявил Уиткофф
США считают, что в основном завершили работу над протоколами безопасности для Украины, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:01:00+03:00
2026-01-06T22:01:00+03:00
2026-01-06T22:08:00+03:00
сша
украина
в мире
стив уиткофф
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20260106/starmer-2066666358.html
сша
украина
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, в мире, стив уиткофф, париж
США, Украина, В мире, Стив Уиткофф, Париж
США в основном проработали протоколы безопасности Украины, заявил Уиткофф
Уиткофф: США в основном завершили работу над протоколами безопасности Украины