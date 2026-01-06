Рейтинг@Mail.ru
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
23:27 06.01.2026
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы - РИА Новости, 06.01.2026
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
Возможное соглашение по Украине определит модель развития отношений России и Европы в будущем, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.01.2026
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы

Фидан: соглашение по Украине определит модель развития отношений России и Европы

АНКАРА, 6 янв - РИА Новости. Возможное соглашение по Украине определит модель развития отношений России и Европы в будущем, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Как видим мы, это не будет просто соглашение по урегулированию конфликта на Украине в случае его подписания. В то же время это определит отношения России и Европы в предстоящем периоде", - сказал Фидан журналистам в Париже.
Видеозапись его заявлений распространила пресс-служба МИД Турции.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Турции назвали препятствие для мира на Украине
5 октября 2025, 20:55
 
