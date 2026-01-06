https://ria.ru/20260106/soglashenie-2066673198.html
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы - РИА Новости, 06.01.2026
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
Возможное соглашение по Украине определит модель развития отношений России и Европы в будущем, считает глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T23:27:00+03:00
2026-01-06T23:27:00+03:00
2026-01-06T23:27:00+03:00
В мире, Украина, Россия, Европа, Хакан Фидан
МИД Турции: соглашение по Украине определит отношения России и Европы
Фидан: соглашение по Украине определит модель развития отношений России и Европы