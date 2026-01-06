Три российских сноубордиста получили нейтральный статус

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус российским сноубордистам Ярославу Степанко, Арсению Томину и Кристине Пауль, сообщается на сайте организации.
Также нейтральный статус получил член тренерского штаба сборной России по фристайлу Максим Клоков. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 32 российским спортсменам.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Пауль 27 лет. Она является победительницей этапа Кубка Европы в бордер-кроссе, чемпионкой России и двукратной чемпионкой мира среди юниоров в сноуборд-кроссе. Степанко 23 года. Он становился чемпионом мира среди юниоров в 2021 году в параллельном слаломе-гиганте и победителем общего зачета Кубка России в сезоне-2024/25 в параллельном слаломе. 22-летний Томин выступает в сноуборд-кроссе, он занимал призовые места на этапах Кубка России.
