Стали известны призовые российских шахматистов за 2025 год

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко заработал более 194 тысяч долларов в качестве призовых за 2025 год, сообщает chess.com.
В опубликованном на портале рейтинге шахматистов, заработавших более 100 тысяч долларов призовых за год, учитываются турниры с минимальным призом для участника в размере 10 тысяч долларов. Таким образом, Есипенко принял участие в восьми крупных соревнованиях, а наибольшую сумму (65 тысяч) 23-летний гроссмейстер заработал на Кубке мира в Гоа, где занял третье место и отобрался на турнир претендентов. В рейтинге он стал 18-м. Также на 21-м месте расположился россиянин Ян Непомнящий, который по итогам участия в десяти турнирах заработал 159 тысяч. Его максимальный приз (85 тысяч) был получен за выступление на Кубке мира по киберспорту в Эр-Рияде, где он дошел до четвертьфинала.
Последним из 26 шахматистов, преодолевших отметку в 100 тысяч долларов призовых, стал Владислав Артемьев. Его суммарный доход составил 116 тысяч, из которых 50 были заработаны на чемпионате мира по рапиду в Дохе, где он стал вице-чемпионом.
Больше всех призовых в 2025 году заработал 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. По итогам 16 турниров он получил 1,455 млн долларов и стал единственным шахматистом, преодолевшим миллионную отметку. Второе место занял американец Фабиано Каруана, заработавший 889 тысяч за 19 турниров. Третьим стал представитель США Левон Аронян - 751 тысяча по итогам 15 соревнований. Четвертую строчку рейтинга занял американец Хикару Накамура, заработавший 588 тысяч за 11 турниров, пятым стал представляющий Францию Алиреза Фирузджа с общим доходом 455 тысяч по итогам 14 турниров.
Карлсен также увеличил отрыв по суммарным призовым за карьеру, доведя общий показатель до 12,232 млн долларов. Он опережает идущего вторым индийца Вишванатана Ананда (9,551 млн) и занимающего третье место Гарри Каспарова (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов, иноагент), который по итогам 2025 года заработал 78 тыс и преодолел отметку в 8 млн за карьеру. В десятку лучших по призовым за всю историю также входят россияне Анатолий Карпов (4-е место; 5,989 млн), Владимир Крамник (5-е место; 4,775 млн) и Ян Непомнящий (7-е место; 4,269 млн).
