Патриарх Кирилл обратился к неверующим

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество "открыть сердце Богу".
"Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. <…> Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся — так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу. <…> К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб", — говорится в рождественском послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте накануне Рождества.
Близость и любовь к Богу, говорится в послании, достигается и подтверждается людьми через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.
7 января 2025, 10:35