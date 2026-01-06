Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
Религия
 
10:27 06.01.2026 (обновлено: 20:22 06.01.2026)
Патриарх Кирилл обратился к неверующим
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество "открыть сердце Богу".
Патриарх Кирилл обратился к неверующим

Патриарх Кирилл призвал неверующих в Рождество открыть сердце Богу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество "открыть сердце Богу".
"Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости. <…> Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся — так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу. <…> К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб", — говорится в рождественском послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте накануне Рождества.
Близость и любовь к Богу, говорится в послании, достигается и подтверждается людьми через следование евангельским заповедям, через терпение, нелицемерную любовь друг к другу и постоянное участие в таинстве причастия.
РелигияРусская православная церковьРождество ХристовоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
