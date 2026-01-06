В РПЦ рассказали, что обязательно нужно сделать на Рождество

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. На Рождество Христово и святки лучше всего дарить добрые дела, например купить подарок пожилому человеку, помочь детям в зоне СВО, посетить благотворительный концерт, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин.

"Самое важное на Рождество - посетить рождественское богослужение, стать участником всех тех событий, о которых мы читаем в Евангелии. Все православные христиане стараются накануне Рождества исповедоваться, подготовиться и приступить к Причастию. Только вместе со Христом, участвуя в Его Таинствах, можно в полноте ощутить радость праздника Рождества", - сказал отец Михаил Потокин

Он напомнил, что на Рождество Христово принято дарить подарки, и эта традиция восходит к самим событиям Рождества, когда волхвы принесли дары родившемуся Спасителю.

"Но важно не что дарить, а как, важно наше отношение к человеку. Доброе слово, внимание, время, которое мы потратили на общение, - именно это останется в памяти как момент близкой встречи… Могу пожелать каждому из нас подарить на Рождество и святки какое-нибудь доброе дело, возможно, тому, кого мы не знаем или знаем мало. Например, купить подарок пожилому человеку, который живет в доме престарелых, одинокому человеку с инвалидностью. Подарок на Рождество - это выражение нашей радости, а радостью важно делиться", - пояснил протоиерей.

Так, по его словам, недавно Синодальный отдел запустил акцию "Добро в Рождество". "Она приурочена к трем христианским праздникам: наступившему дню памяти святого Николая Чудотворца , Рождеству Христову и Крещению Господню. До 19 января на сайте акции можно сделать доброе дело и помочь людям в зоне конфликта, которые живут в сложных условиях и постоянной опасности: сиротам, бездомным, одиноким старикам, детям, - например, купить детям подарок на Рождество", - пояснил глава синодального отдела.

Так же продолжается благотворительный фестиваль для всей семьи "Звезда Рождества", который завершится 19 января концертом Большого симфонического оркестра Чайковского в зале " Зарядье ". А в самый канун Рождества, 6 января, состоится благотворительный рейс Москва-Новосибирск компании " Аэрофлот ".

Кроме того, добавил он, есть возможность поддержать все направления церковного милосердия и подписаться на регулярное пожертвование на платформе "Поможем". "Не стоит переживать, если вы не сможете принять участие крупной суммой: даже маленькая жертва очень ценна. Вспомним пример бедной вдовы, описанный в Евангелии: она пожертвовала маленькую сумму, но именно ее милосердие Господь ценит больше всего", - подчеркнул протоиерей.

Говоря о приготовлениях к празднику, он призвал не увлекаться кулинарными вопросами, поскольку "самое главное за праздничным столом - не блюда, а люди, общение". "Хочется пожелать радости. Не веселья, а такой подлинной радости, когда ты хочешь благодарить Бога за то, что Он даровал тебе эту жизнь. За то, что Он давал возможности применить себя как-то в этой жизни. За близких людей, с которыми ты общаешься", - заключил собеседник агентства.