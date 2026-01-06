Рейтинг@Mail.ru
"Дураков в Госдуме нет": Роднина рассказала, как оказалась в парламенте - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
12:40 06.01.2026 (обновлено: 12:48 06.01.2026)
"Дураков в Госдуме нет": Роднина рассказала, как оказалась в парламенте
"Дураков в Госдуме нет": Роднина рассказала, как оказалась в парламенте
Известность, полученная благодаря достижениям в спорте, никак не облегчает работу в Государственной Думе, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская РИА Новости Спорт, 06.01.2026
ирина роднина, вокруг спорта
Ирина Роднина, Вокруг спорта
"Дураков в Госдуме нет": Роднина рассказала, как оказалась в парламенте

Роднина заявила, что известность в спорте не облегчает работу в Госдуме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина
Депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Известность, полученная благодаря достижениям в спорте, никак не облегчает работу в Государственной Думе, заявила в интервью РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Роднина работает в Думе с 2007 года.
«
"Ты становишься "мальчиком для битья", - рассказала Роднина о первых днях в Думе. - Тут же забываются все твои заслуги и достижения. Приходить сюда с надеждой, что ты человек известный и тебе будет проще, не стоит. Дураков в Госдуме нет. Но мы все разные люди, со своими характерами и амбициями, представляем разные партии. Но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план".
Полностью интервью с Ириной Родниной читайте в четверг на сайте РИА Новости.
Трехкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Роднина участвует в творческой встрече, посвященной фильму Роднина, в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Роднина заявила, что граждане России свободнее американцев
5 января, 12:31
 
Ирина Роднина
 
