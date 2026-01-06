Рейтинг@Mail.ru
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:15 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/rakhmonaliev-2066598837.html
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах" - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил в своем Telegram-канале о полноценном переходе полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанский "Сабах". РИА Новости Спорт, 06.01.2026
2026-01-06T12:15:00+03:00
2026-01-06T12:15:00+03:00
футбол
умарали рахмоналиев
рубин
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832558406_0:0:1307:735_1920x0_80_0_0_8d6bb1c9e6276790153ad00b87be6ff0.jpg
https://ria.ru/20260106/nigeriya-2066544688.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832558406_75:0:1195:840_1920x0_80_0_0_8a6f1ab69ce21b874ee18c0b06124272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
умарали рахмоналиев, рубин, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Умарали Рахмоналиев, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"

Полузащитник Рахмоналиев перешел из "Рубина" в азербайджанский "Сабах"

© пресс-служба ФК "Рубин"Защитник "Рубина" Умарали Рахмоналиев
Защитник Рубина Умарали Рахмоналиев - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© пресс-служба ФК "Рубин"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил в своем Telegram-канале о полноценном переходе полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанский "Сабах".
С января 2025 года Рахмоналиев выступал за "Сабах" на правах аренды. Как уточняется на сайте клуба из Азербайджана, контракт полузащитника рассчитан на три года.
Рахмоналиеву 22 года. С 2023 года он сыграл 27 матчей за "Рубин", в составе которого стал чемпионом Первой лиги.
Виктор Осимхен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Дубль Осимхена помог нигерийцам пробиться в четвертьфинал Кубка Африки
Вчера, 00:02
 
ФутболУмарали РахмоналиевРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Анахайм
    7
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Рейнджерс
    Юта
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Детройт
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала