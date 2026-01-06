https://ria.ru/20260106/rakhmonaliev-2066598837.html
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Казанский футбольный клуб "Рубин" сообщил в своем Telegram-канале о полноценном переходе полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанский "Сабах". РИА Новости Спорт, 06.01.2026
футбол
умарали рахмоналиев
рубин
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
Полузащитник "Рубина" перешел в азербайджанский "Сабах"
Полузащитник Рахмоналиев перешел из "Рубина" в азербайджанский "Сабах"