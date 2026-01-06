Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту "Пулково" сняли временные ограничения
02:11 06.01.2026
В аэропорту "Пулково" сняли временные ограничения
В аэропорту "Пулково" сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация.
безопасность
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Пулково" сняли временные ограничения

В Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Вывеска на здании терминала международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Пулково" работает штатно, принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения
01:30
 
БезопасностьПулково (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
