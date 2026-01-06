https://ria.ru/20260106/pulkovo-2066550494.html
В аэропорту "Пулково" сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T02:11:00+03:00
безопасность
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов