Саратовские общественные организации отправили гумпомощь в зону СВО

Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом, в том числе дроны, мотоцикл повышенной проходимости, стройматериалы, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.

"Ветераны саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" обеспечили гуманитарный груз для подшефной 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Им были переданы беспилотные летательные аппараты, мотоцикл повышенной проходимости и строительные материалы", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Атаман Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества Саратовской области Александр Петров организовал передачу в зону СВО строительных материалов, а также современного дневного оптического прицела. Казаки саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича Всевеликого войска Донского оказали помощь военнослужащим 94-го полка, передав им маскировочные сети, продукты, инструменты, строительные материалы, зимнее нательное белье и постельные принадлежности, также рассказали в ведомстве.