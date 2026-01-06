Саратовские общественные организации отправили гумпомощь в зону СВО

САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом, в том числе дроны, мотоцикл повышенной проходимости, стройматериалы, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.
"Ветераны саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" обеспечили гуманитарный груз для подшефной 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Им были переданы беспилотные летательные аппараты, мотоцикл повышенной проходимости и строительные материалы", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Атаман Базарно-Карабулакского станичного казачьего общества Саратовской области Александр Петров организовал передачу в зону СВО строительных материалов, а также современного дневного оптического прицела. Казаки саратовской казачьей общины имени атамана Ермака Тимофеевича Всевеликого войска Донского оказали помощь военнослужащим 94-го полка, передав им маскировочные сети, продукты, инструменты, строительные материалы, зимнее нательное белье и постельные принадлежности, также рассказали в ведомстве.
Волонтеры общественного движения "Броня в тылу" из города Ершова подготовили для военнослужащих тепловизионный прицел, электроинструменты, продукты длительного хранения, а также трогательные детские письма со словами поддержки. Члены саратовской региональной общественной организации "Таджикский национальный культурный центр "Иттифак" доставили для личного состава 137-й отдельной мотострелковой бригады 100 комплектов одежды, 100 спальных мешков, продукты и сварочные аппараты, добавили в министерстве.
