12:39 06.01.2026
Саратовские общественные организации отправили гумпомощь в зону СВО
Саратовские общественные организации отправили гумпомощь в зону СВО
Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом, в том числе дроны, мотоцикл повышенной... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T12:39:00+03:00
2026-01-06T12:39:00+03:00
надежные люди
саратовская область
вооруженные силы рф
саратовская область
Новости
саратовская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Саратовская область, Вооруженные силы РФ
Саратовские общественные организации отправили гумпомощь в зону СВО

Саратовские волонтеры отправили гуманитарные грузы в зону СВО

© Фото : Министерство внутренней политики/ВКонтактеСаратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом
Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Фото : Министерство внутренней политики/ВКонтакте
Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Саратовские общественные организации отправили гуманитарные грузы на передовую в зону спецоперации перед Новым годом, в том числе дроны, мотоцикл повышенной проходимости, стройматериалы, сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона.
"Ветераны саратовской региональной общественной организации морских пехотинцев "Тайфун" обеспечили гуманитарный груз для подшефной 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Им были переданы беспилотные летательные аппараты, мотоцикл повышенной проходимости и строительные материалы", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
