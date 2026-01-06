"Это невозможно". В США сделали заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной, Урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

"Мирного урегулирования не будет, это просто невозможно, пока обе стороны не придут к соглашению по ряду пунктов. Неважно, сколько их будет, но они должны быть приемлемы для обеих сторон", — подчеркнул он.

Таким образом Дэвис отреагировал на встречу "коалиции желающих" в Париже 6 января, на которой обсуждались вопросы гарантий безопасности для Киева

По мнению эксперта, никакие разработанные планы не имеют смысла без консультаций с российской стороной. Из-за этого Дэвис сравнил встречу союзников Украины с пробежкой по беговой дорожке в спортивном зале.

Кроме того, он отметил, что Украина не может добиться изменения положения на фронте.

"Ничего нельзя сделать с разницей в живой силе, невозможно сделать так, чтобы люди появились из ниоткуда <…> Это даже не обсуждается", — отметил он.