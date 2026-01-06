МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Урегулирование на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Мирного урегулирования не будет, это просто невозможно, пока обе стороны не придут к соглашению по ряду пунктов. Неважно, сколько их будет, но они должны быть приемлемы для обеих сторон", — подчеркнул он.
По мнению эксперта, никакие разработанные планы не имеют смысла без консультаций с российской стороной. Из-за этого Дэвис сравнил встречу союзников Украины с пробежкой по беговой дорожке в спортивном зале.
Кроме того, он отметил, что Украина не может добиться изменения положения на фронте.
"Ничего нельзя сделать с разницей в живой силе, невозможно сделать так, чтобы люди появились из ниоткуда <…> Это даже не обсуждается", — отметил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.