В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минтранса Франции Филиппа Табаро.

Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны в понедельник отметил, что управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%.

"Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада... Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 09.00 до 14.00 (11.00-16.00 мск) в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", - говорится в публикации агентства.

Агентство добавляет, что также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 06.00 до 13.00 (08.00-15.00 мск) в " Орли " - другом парижском аэропорту.

Ранее BFMTV сообщал, что в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник погибли не менее пяти французов. Пробки на дорогах из-за обильных снегопадов в окружающем Париж регионе Иль-де-Франс в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров.