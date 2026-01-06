Рейтинг@Mail.ru
09:48 06.01.2026 (обновлено: 09:49 06.01.2026)
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Оренбурга

Пассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажир в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В пяти аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Вчера, 07:57
 
