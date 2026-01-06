https://ria.ru/20260106/naemniki-2066565976.html
В Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ
Один из батальонов иностранного легиона ВСУ расформирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.01.2026
