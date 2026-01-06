Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 06.01.2026
В Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ
В Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ
Один из батальонов иностранного легиона ВСУ расформирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
киев
украина
2026
в мире, харьковская область, киев, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области расформировали батальон иностранного легиона ВСУ

РИА Новости: на Украине расформировали батальон иностранного легиона ВСУ

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Один из батальонов иностранного легиона ВСУ расформирован в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Расформирован один из батальонов иностранного легиона, действующего в районе Великого Бурлука (поселок в Харьковской области - ред.). Личный состав передан в штурмовые подразделения 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
