Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/moshennichestvo-2066547052.html
Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество
Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество - РИА Новости, 06.01.2026
Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество
Мошенники в преддверии Рождества в мессенджерах предлагают гадания и обряды, обещая исполнить мечты и избавить от "тяжелых обстоятельств" в жизни, рассказал РИА РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T01:11:00+03:00
2026-01-06T01:11:00+03:00
общество
россия
новый год
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260102/moshenniki-2066042701.html
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063606515.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, Новый год, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о схемах мошенников с гаданием на Рождество

РИА Новости: мошенники в преддверии Рождества предлагают гадания и обряды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Мошенники в преддверии Рождества в мессенджерах предлагают гадания и обряды, обещая исполнить мечты и избавить от "тяжелых обстоятельств" в жизни, рассказал РИА Новости первый заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев.
По словам Музеева, за многовековую историю празднования Рождества сложилось множество различных народных традиций и обрядов. Так, некоторые люди верят, что в этот день могут исполниться их желания, может быть ниспослана удача и богатство. Этим, как рассказал юрист, пользуются злоумышленники, предлагая помощь в "осуществлении мечт".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В МТС рассказали, как мошенники обманывали россиян в новогоднюю ночь
2 января, 11:59
"Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности - объявления, завязывание личной беседы на улице", - рассказал собеседник агентства.
По словам Музеева, мошенники могут выстраивать схемы на запугивании жертвы, например на убеждении жертвы, что "тяжелые обстоятельства" в жизни можно устранить, проведя срочный обряд.
Упаковка подарков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
21 декабря 2025, 09:03
"В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного "экстрасенса". Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты", - сказал юрист.
Еще одна схема мошенников связана с "доброй бабушкой" - злоумышленники выстраивают доверительные отношения с жертвой и так обманывают граждан.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоРоссияНовый годмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала