"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" договорилась юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжает подготовку к развёртыванию многонациональных сил на Украине после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи участников этой инициативы в Париже.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
"В-третьих, (договорились о – ред.) продолжении нашей подготовки к развертыванию многонациональных сил в воздушном пространстве, на море и на территории (Украины – ред.) для формирования сил сдерживания на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения. В-четвертых, мы договорились юридически закрепить эти обязательства через механизмы безопасности и вмешательства для поддержки Украины в случае нового нападения со стороны России", - сказал он.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.