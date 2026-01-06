Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 06.01.2026 (обновлено: 22:00 06.01.2026)
https://ria.ru/20260106/makron-2066665600.html
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной - РИА Новости, 06.01.2026
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной
"Коалиция желающих" договорилась юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжает подготовку к... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T21:59:00+03:00
2026-01-06T22:00:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
кир стармер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617033_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_48d775b207669d68c51c4520fed96a87.jpg
https://ria.ru/20260106/uitkoff-2066665060.html
https://ria.ru/20260106/koalitsiya-2066643413.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065617033_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f4fc0c98f263f59eacf824ea58c7b6e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, кир стармер, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Мирный план США по Украине
"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной

Макрон: "коалиция желающих" юридически закрепит обязательства перед Украиной

© Getty Images / WPA Pool/Alastair GrantПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© Getty Images / WPA Pool/Alastair Grant
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" договорилась юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжает подготовку к развёртыванию многонациональных сил на Украине после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи участников этой инициативы в Париже.
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Уиткофф: коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Киеву
Вчера, 21:48
"В-третьих, (договорились о – ред.) продолжении нашей подготовки к развертыванию многонациональных сил в воздушном пространстве, на море и на территории (Украины – ред.) для формирования сил сдерживания на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения. В-четвертых, мы договорились юридически закрепить эти обязательства через механизмы безопасности и вмешательства для поддержки Украины в случае нового нападения со стороны России", - сказал он.
Владимир Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
Вчера, 18:10
 
В миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронКир СтармерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала