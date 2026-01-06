"Коалиция желающих" юридически закрепит свои обязательства перед Украиной

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" договорилась юридически закрепить свои обязательства перед Украиной на случай нового конфликта с Россией и продолжает подготовку к развёртыванию многонациональных сил на Украине после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи участников этой инициативы в Париже.

"В-третьих, (договорились о – ред.) продолжении нашей подготовки к развертыванию многонациональных сил в воздушном пространстве, на море и на территории (Украины – ред.) для формирования сил сдерживания на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения. В-четвертых, мы договорились юридически закрепить эти обязательства через механизмы безопасности и вмешательства для поддержки Украины в случае нового нападения со стороны России", - сказал он.