Между Россией и Коморами дружественные партнерские связи, заявил Лавров

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Союзом Коморских Островов существуют традиционно дружественные, партнёрские связи, два государства конструктивно взаимодействуют в международных делах.

Мохамед Мбае, в свою очередь, подтвердил неизменный настрой коморской стороны на дальнейшее углубление политического диалога, наращивание плодотворного взаимодействия с Россией в торгово- экономической, гуманитарной и других областях.