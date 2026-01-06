Между Россией и Коморами дружественные партнерские связи, заявил Лавров

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Россией и Союзом Коморских Островов существуют традиционно дружественные, партнёрские связи, два государства конструктивно взаимодействуют в международных делах.
Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества, по делам арабского мира, диаспоры, Франкофонии и африканской интеграции Союза Коморских Островов Мохамед Мбае обменялись поздравительными телеграммами по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, уточнили в МИД.
"Сергей Лавров отметил, что между Российской Федерацией и Союзом Коморских Островов существуют традиционно дружественные, партнёрские связи. Москва и Морони конструктивно взаимодействуют в международных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Глава МИД России выразил уверенность, что взаимовыгодное двустороннее сотрудничество продолжит успешно развиваться на благо народов России и Комор, в интересах укрепления мира и стабильности в западной части Индийского океана.
Мохамед Мбае, в свою очередь, подтвердил неизменный настрой коморской стороны на дальнейшее углубление политического диалога, наращивание плодотворного взаимодействия с Россией в торгово- экономической, гуманитарной и других областях.
