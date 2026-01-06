Рейтинг@Mail.ru
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Фигурное катание
 
13:44 06.01.2026
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали, как фигуристка Алена Косторная едва не проспала произвольную... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
фигурное катание
этери тутберидзе
алена косторная
даниил глейхенгауз
вокруг спорта
этери тутберидзе, алена косторная, даниил глейхенгауз
Фигурное катание, Этери Тутберидзе, Алена Косторная, Даниил Глейхенгауз
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при

Тутберидзе рассказала, как Косторная почти проспала произвольную на Гран-при

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали, как фигуристка Алена Косторная едва не проспала произвольную программу на Гран-при Японии в 2019 году.
Гран-при Японии — 2019 прошел в Саппоро. По итогам этапа Косторная стала первой, набрав 240,00 балла.
"Алена решила проспать произвольную программу. Мы с Алиной (Загитовой) были уже на разминке, все пытались дозваниваться, уже с федерацией связывались, уже Алина закончила разминаться..." — рассказал Глейхенгауз в шоу Okko.
«
"Она бы уже никак не успевала даже на разминку. Мы звоним, она трубку не берет. Уже через портье гостиницы дозвонились, она отвечает: "А что? А я сплю". Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лед", — раскрыла подробности Тутберидзе.
Косторной 22 года, она является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. С 2023 года она выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.
Александра Трусова и Макар Игнатов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трусова создала канал в соцсетях для своего пятимесячного сына
Фигурное катание
 
