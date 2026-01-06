https://ria.ru/20260106/kostornaya-2066611020.html
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали, как фигуристка Алена Косторная едва не проспала произвольную... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Тутберидзе рассказала, как Косторная едва не проспала этап Гран-при
Тутберидзе рассказала, как Косторная почти проспала произвольную на Гран-при
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз рассказали, как фигуристка Алена Косторная едва не проспала произвольную программу на Гран-при Японии в 2019 году.
Гран-при Японии — 2019 прошел в Саппоро. По итогам этапа Косторная стала первой, набрав 240,00 балла.
"Алена решила проспать произвольную программу. Мы с Алиной (Загитовой) были уже на разминке, все пытались дозваниваться, уже с федерацией связывались, уже Алина закончила разминаться..." — рассказал Глейхенгауз в шоу Okko.
«
"Она бы уже никак не успевала даже на разминку. Мы звоним, она трубку не берет. Уже через портье гостиницы дозвонились, она отвечает: "А что? А я сплю". Она тут же спустилась, в такси одевалась — там таксист обалдел. Я спустилась к ней — она побежала надевать коньки, а я расплачивалась за такси, чтобы не терять время. Но она без разминки вышла на лед", — раскрыла подробности Тутберидзе.
Косторной 22 года, она является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20. С 2023 года она выступает в парном катании вместе с Георгием Куницей.