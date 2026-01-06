Рейтинг@Mail.ru
18:46 06.01.2026 (обновлено: 19:18 06.01.2026)
СМИ рассказали о проекте декларации коалиции желающих
Участники "коалиции желающих" намерены предоставить Украине после окончания конфликта "твердые" гарантии безопасности, которые предполагают, в частности,... РИА Новости, 06.01.2026
в мире
украина
франция
германия
в мире, украина, франция, германия
В мире, Украина, Франция, Германия
FAZ: проект декларации коалиции желающих включает твердые гарантии Украине

Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Yoan Valat
Заседание Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
БЕРЛИН, 6 янв - РИА Новости. Участники "коалиции желающих" намерены предоставить Украине после окончания конфликта "твердые" гарантии безопасности, которые предполагают, в частности, осуществление мониторинга за соблюдением перемирия при руководящей роли США, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на проект декларации, которая должны быть принята по итогам встречи во Франции.
Во вторник в Париже проходит встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
Вчера, 18:10
"В случае перемирия на Украине США должны возглавить мониторинг за его соблюдением при участии европейцев", - сообщает издание.
Согласно проекту декларации, так называемые гарантии безопасности Украине должны "включать твердые обязательства по ее поддержке" в случае возобновления боевых действий.
"Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, а также введение дополнительных санкций", - приводит газета выдержки из проекта декларации.
Предполагается, что декларация будет принята в ходе заседания коалиции в течение сегодняшнего дня.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, в которой, по его словам, не будет никаких обязательств. Как сообщил Туск, декларация станет "подтверждением воли" в пользу поддержки Украины и ее "восстановления", и, прежде всего, получения "безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня".
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Дональд Туск
Коалиция желающих хочет принять декларацию без обязательств, заявил Туск
Вчера, 13:47
 
