Коалиция желающих хочет принять декларацию без обязательств, заявил Туск - РИА Новости, 06.01.2026
13:47 06.01.2026
Коалиция желающих хочет принять декларацию без обязательств, заявил Туск
Участники встречи "коалиции желающих" в Париже хотят принять декларацию, в которой не будет никаких обязательств, следует из слов премьер-министра Польши... РИА Новости, 06.01.2026
в мире, украина, париж, дональд туск, стив уиткофф, нато
В мире, Украина, Париж, Дональд Туск, Стив Уиткофф, НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 янв - РИА Новости. Участники встречи "коалиции желающих" в Париже хотят принять декларацию, в которой не будет никаких обязательств, следует из слов премьер-министра Польши Дональда Туска.
Во вторник в Париже состоятся встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне. В ней примут участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Мы будем обсуждать подробности парижской декларации. Название понятно, так как встреча будет проходить в Париже. Эта декларация еще не будет обязательствами, которые требовали бы каких-то логистических решений или финансовых со стороны этой группы государств", - заявил Туск журналистам перед вылетом в Париж.
Он пояснил, что декларация, о которой идет речь, "будет подтверждением воли полной европейско-американского сотрудничества в пользу поддержки Украины, восстановления Украины после войны, а прежде всего - получения безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или по крайней мере прекращения огня".
В сентябре 2025 года в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУкраинаПарижДональд ТускСтив УиткоффНАТО
 
 
