Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня

ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Участие в предлагаемом механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США: будет создана непрерывная и надежная система мониторинга прекращения огня, включая участие членов коалиции желающих. Коалиция желающих также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, установления ответственности и определения мер по устранению нарушений", - говорится в документе, размещённом на сайте Елисейского дворца.
Ранее во вторник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.