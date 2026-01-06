Рейтинг@Mail.ru
Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/koalitsija-2066666683.html
Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня
Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня - РИА Новости, 06.01.2026
Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня
"Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, следует из документа, согласованного... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:08:00+03:00
2026-01-06T22:08:00+03:00
в мире
сша
париж
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066652458_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_407e0179945a088529a645b678594a54.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066666262.html
сша
париж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066652458_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_58c4528e8cda798e8aae232d8fa2b4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, париж, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский
В мире, США, Париж, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский
Коалиция желающих будет участвовать в мониторинге режима прекращения огня

Коалиция желающих намерена участвовать в мониторинге режима прекращения огня

© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. "Коалиция желающих" намерена участвовать в механизме мониторинга режима прекращения огня на Украине под руководством США, следует из документа, согласованного по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Участие в предлагаемом механизме мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США: будет создана непрерывная и надежная система мониторинга прекращения огня, включая участие членов коалиции желающих. Коалиция желающих также будет представлена в Специальной комиссии, которая будет создана для рассмотрения любых нарушений, установления ответственности и определения мер по устранению нарушений", - говорится в документе, размещённом на сайте Елисейского дворца.
Ранее во вторник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретились с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Переговоры прошли перед более масштабной встречей десятков лидеров коалиции, включая Алексуса Гринкевича, который командует Европейским командованием вооруженных сил США.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США надеются на компромисс по вопросу территорий на Украине, заявил Уиткофф
Вчера, 22:05
 
В миреСШАПарижУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала