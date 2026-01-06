Россиянам рассказали о популярных суевериях и мифах о кибербезопасности

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Кактус у монитора не защищает от излучения, а запись голоса не дает мошенникам открывать приложения банков и портал "Госуслуги", - это одни из самых распространенных мифов о кибербезопасности, Кактус у монитора не защищает от излучения, а запись голоса не дает мошенникам открывать приложения банков и портал "Госуслуги", - это одни из самых распространенных мифов о кибербезопасности, заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В кибербезопасности, как и в других сферах, хватает примет, суеверий и мифов... "Кактус у монитора защищает от излучения". Классика офисного фольклора. Кактусы не экранируют электромагнитные поля и не влияют на работу техники. Максимальный эффект - психологический комфорт и немного зелени на рабочем месте", - говорится в сообщении в канале Max ведомства.

Также правоохранители отметили, что один образец записи голоса не поможет мошенникам открыть приложения банков и портал "Госуслуги", так как они защищены серьёзной биометрией, анализирующей десятки параметров и требующей сложных сценариев подтверждения.

"Антивирус решит всё сам". Антивирус - это инструмент, а не иммунитет. Он не спасает от передачи кодов, перехода по фишинговым ссылкам и добровольной установки вредоносных приложений "по просьбе службы поддержки", - отметили в МВД.

Кроме того, согласно сообщению, ложным является убеждение о том, что обычные люди не интересны мошенникам. Интерес для злоумышленников представляет не личность, а аккаунт, номер телефона, доверие и возможность использовать гражданина как промежуточное звено. Как добавили в МВД, обычные пользователи - самая массовая цель киберпреступников.

"У меня iPhone, Mac, дорогой телефон - вирусов там не бывает"… Абсолютно безопасной среды не бывает. Экосистема не отменяет фишинг, подмену аккаунтов, вредоносные профили, утечки паролей и социальную инженерию", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МВД, может быть достаточно перехода по вредоносной ссылке, чтобы началась загрузка вируса или гражданина перенаправили на фальшивую страницу ввода данных.

Также правоохранители сообщили, что гражданин может попасться на уловки мошенников, даже если ранее уже говорил с ними, так как их сценарии меняются, роли распределяются, а давление нарастает. При этом повторные контакты часто строятся с учётом предыдущего опыта жертвы.