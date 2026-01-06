Рейтинг@Mail.ru
Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем
Теннис
 
06.01.2026
Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем
Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем - РИА Новости Спорт, 06.01.2026
Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что психологически стабилен и не испытывает проблем с ментальным здоровьем, но старается стать еще... РИА Новости Спорт, 06.01.2026
теннис
спорт
карен хачанов
даниил медведев
андрей рублев
спорт, карен хачанов, даниил медведев, андрей рублев
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев
Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем

Хачанов заявил, что психологически он стабилен, но всегда можно стать сильнее

Карен Хачанов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что психологически стабилен и не испытывает проблем с ментальным здоровьем, но старается стать еще более устойчивее.
В 2025 году российские теннисисты не скрывали, что сталкиваются с серьезными психологическими трудностями на фоне давления со стороны публики и ожиданий результатов. Даниил Медведев неоднократно оказывался в центре внимания из-за эмоциональных всплесков на корте, а Андрей Рублев признавался, что после неудач переживал сильный стресс и тревожность. При этом игроки подчеркивали важность работы с психологами и поддержки окружения.
"Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно. Конечно, нет предела совершенству: всегда можно быть еще сильнее психологически. Но и тренер, и команда отмечают, что с этим у меня все достаточно хорошо. Я никогда не сдаюсь, всегда борюсь до конца, даже в самых тяжелых моментах. Иногда получается, иногда нет, но работать над психологической устойчивостью можно бесконечно", - сказал Хачанов.
Теннис
 
