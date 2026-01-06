Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что психологически стабилен и не испытывает проблем с ментальным здоровьем, но старается стать еще более устойчивее.
В 2025 году российские теннисисты не скрывали, что сталкиваются с серьезными психологическими трудностями на фоне давления со стороны публики и ожиданий результатов. Даниил Медведев неоднократно оказывался в центре внимания из-за эмоциональных всплесков на корте, а Андрей Рублев признавался, что после неудач переживал сильный стресс и тревожность. При этом игроки подчеркивали важность работы с психологами и поддержки окружения.
«
"Слава богу, в этом плане у меня все достаточно стабильно. Конечно, нет предела совершенству: всегда можно быть еще сильнее психологически. Но и тренер, и команда отмечают, что с этим у меня все достаточно хорошо. Я никогда не сдаюсь, всегда борюсь до конца, даже в самых тяжелых моментах. Иногда получается, иногда нет, но работать над психологической устойчивостью можно бесконечно", - сказал Хачанов.
