Хачанов заявил, что у него нет проблем с ментальным здоровьем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Карен Хачанов рассказал РИА Новости, что психологически стабилен и не испытывает проблем с ментальным здоровьем, но старается стать еще более устойчивее.