11:21 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066589654.html
В вопросе Гренландии все зависит от решимости Трампа, считает Пушков
В вопросе Гренландии все зависит от решимости Трампа, считает Пушков
2026-01-06T11:21:00+03:00
2026-01-06T11:21:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
дональд трамп
алексей пушков
оон
В вопросе Гренландии все зависит от решимости Трампа, считает Пушков

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В вопросе Гренландии все зависит только от решимости президента США Дональда Трампа, но не от Дании, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Дании придется умыться. Она была империей слишком давно. От империи остались лишь два-три дворца и Гренландия. Неоимперия в лице США неизмеримо мощнее. По словам Трампа, ей "абсолютно необходима Гренландия". Далее все зависит от его решимости", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в случае присоединения Гренландии к США в НАТО будет кризис, но недолгий. По его мнению, даже Дания вряд ли выйдет из альянса.
"Европа пожнет плоды собственной политики. Она же отделила Косово от Сербии? Уничтожила Ливию? Участвовала в оккупации Ирака? Поддержала госпереворот на Украине? Разрушала международное право? Теперь может настать ее черед платить по счетам", - констатировал политик.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроДональд ТрампАлексей ПушковООНСовет Федерации РФНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
