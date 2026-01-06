СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Евросоюзу сложно занять твердую позицию касательно угроз президента США Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией, и сдержанная реакция блока на действия американского лидера в Венесуэле это подчеркнула, считает издание Politico.
"Прохладный ответ ЕС на венесуэльскую операцию Дональда Трампа подчеркивает, как сложно Брюсселю занять жесткую позицию касательно угроз президента США о захвате контроля над Гренландией", - говорится в материале издания.
Как отмечает Politico, Еврокомиссия попыталась провести разграничительную линию между захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и риторикой Трампа об установлении контроля над арктическим островом, однако не не смогла ответить на вопрос о том, как она планирует предотвратить подобный шаг со стороны Вашингтона, если Трамп решит воплотить свои угрозы в реальность.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.