СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Евросоюзу сложно занять твердую позицию касательно угроз президента США Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией, и сдержанная реакция блока на действия американского лидера в Венесуэле это подчеркнула, считает издание Politico.