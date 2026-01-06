Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии
08:38 06.01.2026 (обновлено: 08:41 06.01.2026)
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии - РИА Новости, 06.01.2026
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии
Евросоюзу сложно занять твердую позицию касательно угроз президента США Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией, и сдержанная реакция блока на... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T08:38:00+03:00
2026-01-06T08:41:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, оон, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
СМИ: ЕС сложно занять твердую позицию относительно угроз Трампа Гренландии

Politico: ЕС сложно занять твёрдую позицию по угрозам Трампа насчёт Гренландии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Евросоюзу сложно занять твердую позицию касательно угроз президента США Дональда Трампа об установлении контроля над Гренландией, и сдержанная реакция блока на действия американского лидера в Венесуэле это подчеркнула, считает издание Politico.
"Прохладный ответ ЕС на венесуэльскую операцию Дональда Трампа подчеркивает, как сложно Брюсселю занять жесткую позицию касательно угроз президента США о захвате контроля над Гренландией", - говорится в материале издания.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Politico: США будут контролировать Гренландию уже к июлю
Вчера, 02:31
Как отмечает Politico, Еврокомиссия попыталась провести разграничительную линию между захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и риторикой Трампа об установлении контроля над арктическим островом, однако не не смогла ответить на вопрос о том, как она планирует предотвратить подобный шаг со стороны Вашингтона, если Трамп решит воплотить свои угрозы в реальность.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в понедельник во время заседания Совбеза ООН заявил, что Соединенные Штаты своей операцией в Венесуэле придали новый импульс неоколониализму, и Россия поражена циничностью, с которой Вашингтон даже не стремился завуалировать свои подлинные цели в Венесуэле, а именно контроль над ресурсами. Он также отметил, что попытки уйти от принципиальных оценок действий США в Венесуэле от тех, кто требовал от других выполнения устава ООН, выглядят особо лицемерно. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье также отметил почти полную тишину со стороны "демократической Европы" на фоне происходящего в Венесуэле и назвал происходящее там "отличным примером миротворчества США". В публикации в соцсети X он также указал на то, что команда президента США Дональда Трампа действует жестко и цинично в продвижении интересов своей страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
Вчера, 08:00
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Пушков: для Гренландии Трамп может найти другую форму захвата контроля
5 января, 12:31
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
