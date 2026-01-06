Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/gosduma-2066634421.html
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах - РИА Новости, 06.01.2026
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил обязательно устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию во всех многоквартирных домах, независимо от года... РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T17:00:00+03:00
2026-01-06T17:00:00+03:00
жилье
госдума рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251218/gosduma-2062893268.html
https://ria.ru/20251216/gosduma-2062296506.html
https://ria.ru/20251227/glava-2065046266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, госдума рф, россия, общество
Жилье, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию во всех домах

В Госдуме предложили установить автоматическую пожарную сигнализацию в домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предложил обязательно устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию во всех многоквартирных домах, независимо от года постройки и этажности.
"Я предлагаю законодательно закрепить обязанность по оснащению автоматической пожарной сигнализацией всех многоквартирных домов, независимо от года постройки и этажности", - сказал Панеш РИА Новости.
Лифт в подъезде жилого дома. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Госдума приняла закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах
18 декабря 2025, 12:50
Он отметил, что необходимо устранить системный пробел в безопасности российских городов.
Депутат рассказал, что существующие нормативы обязывают устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию в основном в домах высотой более 28 метров (примерно с девяти этажей), а также в офисных и общественных зданиях.
"Однако тысячи домов меньшей этажности по всей стране часто остаются без этой важной системы раннего оповещения, что ставит под угрозу жизни людей. Этот перекос в правилах, когда безопасность в учреждениях гарантирована, а в обычных жилых подъездах – нет, должен быть исправлен", - добавил Панеш.
В первую очередь, по его словам, речь идет об установке датчиков в общих помещениях — на лестничных клетках, в подъездах, холлах, а также в лифтах.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Госдуме предложили устанавливать пожарную сигнализацию при капремонте
16 декабря 2025, 10:08
При этом, как уточнил политик, для уже существующих домов необходимо предусмотреть поэтапный механизм реализации, а решение об установке и источниках финансирования должно приниматься на общем собрании собственников помещений в доме.
"Для новых домов, сдающихся после 2021 года, такое требование уже действует, но его соблюдение требует строгого контроля. Мы должны защитить людей там, где они живут", - считает Панеш.
Парламентарий добавил, что современные технические решения, такие как надежные беспроводные системы, позволяют реализовать эту задачу с минимальными затратами на монтаж и обслуживание, и каждый человек, услышав звук тревоги в своем подъезде, должен получить шанс на спасение, а не догадываться о беде по запаху дыма из-под двери соседа.
"Установка сигнализации в подъездах — это базовый и необходимый шаг для сохранения жизней", - подытожил он.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
МЧС рассказало, кто несет ответственность за пожарную безопасность в домах
27 декабря 2025, 13:07
 
ЖильеГосдума РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала