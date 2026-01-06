Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
12:41 06.01.2026
Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии
Виктор Ганчаренко назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
футбол
виктор ганчаренко
белоруссия
2026
Новости
Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Виктор Ганчаренко назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ).
Кандидатура тренера была утверждена во вторник на заседании исполнительного комитета АБФФ. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на четыре года.
В декабре АБФФ расторгла контракт с главным тренером национальной команды испанцем Карлосом Алосом. Он был назначен на пост в августе 2023 года.
Ганчаренко 48 лет. В июне он покинул "Нижний Новгород", который возглавил по ходу сезона-2024/25. Ранее он тренировал екатеринбургский "Урал", "Краснодар", московский ЦСКА, "Уфу", "Кубань", белорусский БАТЭ.
Лиам Росеньор - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Тренер "Страсбура" согласился возглавить "Челси", пишут СМИ
Футбол Виктор Ганчаренко Белоруссия
 
