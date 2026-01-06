https://ria.ru/20260106/gancharenko-2066602519.html
Экс-тренер ЦСКА Ганчаренко возглавил сборную Белоруссии
Виктор Ганчаренко назначен на пост главного тренера сборной Белоруссии, сообщается в Telegram-канале Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ). РИА Новости Спорт, 06.01.2026
