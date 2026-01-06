Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что для индустрии детских товаров в России уже действует ряд мер поддержки в рамках дорожной карты по развитию этой отрасли до 2030 года.

"Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, такие как: игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, - облагаются льготным НДС в размере 10%", — сказал министр.

Он добавил, что производители детских товаров в России уже могут воспользоваться и такими мерами господдержки от Минпромторга РФ, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), механизм кластерной инфраструктуры и другие.