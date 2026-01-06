Рейтинг@Mail.ru
03:14 06.01.2026
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
2026
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что для индустрии детских товаров в России уже действует ряд мер поддержки в рамках дорожной карты по развитию этой отрасли до 2030 года.
"Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, такие как: игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, - облагаются льготным НДС в размере 10%", — сказал министр.
Он добавил, что производители детских товаров в России уже могут воспользоваться и такими мерами господдержки от Минпромторга РФ, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), механизм кластерной инфраструктуры и другие.
В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
