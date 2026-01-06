Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов - РИА Новости, 06.01.2026
22:01 06.01.2026 (обновлено: 22:13 06.01.2026)
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов
Telegram не зависит от российского капитала и инвесторов, заявил основатель платформы Павел Дуров в своем канале. РИА Новости, 06.01.2026
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Telegram не зависит от российского капитала и инвесторов, заявил основатель платформы Павел Дуров в своем канале.
"Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора", — написал он.
Дуров также отметил, что старые облигации, выпущенные в 2021 году, погашены и не представляют проблемы. При этом держатели облигаций не имеют права голоса в решениях Telegram, а единственным акционером является он сам.
Во вторник газета Financial Times сообщила, что Telegram потерял доступ к финансированию на сумму около полумиллиарда долларов после блокировки части облигаций из-за антироссийских санкций.
