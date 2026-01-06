https://ria.ru/20260106/durov-2066665905.html
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов - РИА Новости, 06.01.2026
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов
Telegram не зависит от российского капитала и инвесторов, заявил основатель платформы Павел Дуров в своем канале. РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:01:00+03:00
2026-01-06T22:01:00+03:00
2026-01-06T22:13:00+03:00
экономика
украина
россия
павел дуров
telegram
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20251224/frantsiya-2064467837.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия, павел дуров, telegram, евросоюз
Экономика, Украина, Россия, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Дуров заявил об отсутствии у Telegram российских инвесторов
Дуров заявил, что Telegram не зависит от российского капитала