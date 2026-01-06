ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Попытки Великобритании облегчить доступ к единому рынку ЕС до сих пор встречали сопротивление со стороны Европейской комиссии, пишет британская газета Financial Times.
"Попытки Великобритании после Brexit облегчить доступ к единому рынку ЕС до сих пор встречали сопротивление со стороны Европейской комиссии", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, два европейских дипломата заявили, что Лондону придется "платить за участие", поскольку ему не может быть предоставлено особое отношение.
Один высокопоставленный чиновник ЕС заявил газете, что если бы премьер Великобритании Кир Стармер предложил более амбициозную перезагрузку отношений после своей победы на выборах в июле 2024 года, возможно, появилась бы возможность обсудить различные варианты.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
