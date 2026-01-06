Рейтинг@Mail.ru
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT - РИА Новости, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 06.01.2026
https://ria.ru/20260106/britaniya-2066604657.html
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT - РИА Новости, 06.01.2026
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT
Попытки Великобритании облегчить доступ к единому рынку ЕС до сих пор встречали сопротивление со стороны Европейской комиссии, пишет британская газета Financial РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T13:08:00+03:00
2026-01-06T13:08:00+03:00
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149274/36/1492743653_0:259:4101:2566_1920x0_80_0_0_93769244c524722683f2650a403ba48a.jpg
https://ria.ru/20260101/evropa-2065853582.html
https://ria.ru/20251201/britaniya-2059028542.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149274/36/1492743653_167:0:3934:2825_1920x0_80_0_0_28fb2d8bbe510316ee54e11f551669cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Евросоюз
ЕК сопротивляется попыткам Британии облегчить доступ к рынку ЕС, пишет FT

FT: попытки Британии облегчить доступ к единому рынку ЕС встретили сопротивление

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Попытки Великобритании облегчить доступ к единому рынку ЕС до сих пор встречали сопротивление со стороны Европейской комиссии, пишет британская газета Financial Times.
"Попытки Великобритании после Brexit облегчить доступ к единому рынку ЕС до сих пор встречали сопротивление со стороны Европейской комиссии", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Путин уже не спасет: Европа навсегда обогнала Россию в самой важной сфере
1 января, 08:00
Как отмечает издание, два европейских дипломата заявили, что Лондону придется "платить за участие", поскольку ему не может быть предоставлено особое отношение.
Один высокопоставленный чиновник ЕС заявил газете, что если бы премьер Великобритании Кир Стармер предложил более амбициозную перезагрузку отношений после своей победы на выборах в июле 2024 года, возможно, появилась бы возможность обсудить различные варианты.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
Демонстрант против Брексита у Вестминстерского дворца в Лондоне. 14 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Стармер признал, что Brexit нанес значительный ущерб британской экономике
1 декабря 2025, 19:31
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала