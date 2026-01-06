Рейтинг@Mail.ru
22:10 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
© AP Photo / Yoan ValatЭммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Yoan Valat
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
"После прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые объекты для хранения оружия и военной техники для обеспечения оборонных потребностей Украины. Мы также согласовали важные дальнейшие шаги с другими партнерами по коалиции. Во-первых, мы будем участвовать в мониторинге режима прекращения огня под руководством США. Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
США в основном проработали протоколы безопасности Украины, заявил Уиткофф
Вчера, 22:01
 
