https://ria.ru/20260106/britanija-2066666868.html
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер - РИА Новости, 06.01.2026
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и РИА Новости, 06.01.2026
2026-01-06T22:10:00+03:00
2026-01-06T22:10:00+03:00
2026-01-06T22:10:00+03:00
в мире
украина
великобритания
франция
кир стармер
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066652458_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_407e0179945a088529a645b678594a54.jpg
https://ria.ru/20260106/ssha-2066666044.html
украина
великобритания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066652458_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_58c4528e8cda798e8aae232d8fa2b4db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, франция, кир стармер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины
Британия и Франция создадут военные базы на Украине, заявил Стармер
Стармер: Лондон и Париж создадут военные базы на Украине после прекращения огня