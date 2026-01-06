https://ria.ru/20260106/aeroporty-2066575453.html
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.01.2026
