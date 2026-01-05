Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

« "Я честный человек. <…> Я остаюсь президентом моей страны", — приводит CNN слова венесуэльского лидера из зала заседания.

Как пишет Reuters, Мадуро не признал себя виновным по делу о наркотерроризме в США. Судья обязал политика предстать перед судом 17 марта для слушания по его делу. По данным NYT, он заявил в суде, что не видел ранее обвинительное заключение и не знает своих прав.

Адвокат Барри Поллак заявил о наличии у Мадуро проблем со здоровьем, которые требуют внимания. При этом он добавил, что президент пока не просит об освобождении. По информации телеканала CNN, запрос об освобождении под залог будет подан позднее.

Мадуро и его жена также запросили консульский визит.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.