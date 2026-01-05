Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле

ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе первой в 2026 году пресс-конференции вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле, подчеркнув лишь, что для правительства приоритетом остаётся безопасность японских граждан и дипломатические усилия по восстановлению демократии в латиноамериканской стране.