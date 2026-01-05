Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле

ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе первой в 2026 году пресс-конференции вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле, подчеркнув лишь, что для правительства приоритетом остаётся безопасность японских граждан и дипломатические усилия по восстановлению демократии в латиноамериканской стране.
"Что касается вашего вопроса вокруг Венесуэлы, правительство Японии и ранее настаивало на важности скорейшего восстановления демократии в Венесуэле. Наша страна всегда придерживалась основных ценностей и принципов, таких как свобода, демократия и верховенство закона. Японское правительство, основываясь на данной последовательной позиции, продолжит тесное сотрудничество с вовлеченными странами, включая G7, для обеспечения мер по восстановлению демократии и стабилизации ситуации в Венесуэле", - отметила она.
Такаити также заявила, что правительство прилагает все усилия для обеспечения безопасности японских граждан в Венесуэле.
Ранее лидер Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, заявив, что они вызывают серьёзные сомнения с точки зрения международного права.
Со своей стороны, бывший министр обороны Японии и глава совета по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность в связи с тем, что действия США "могут быть восприняты как попытка изменения статуса-кво силовым путем", что, в свою очередь, может повлиять на ситуацию с безопасностью вокруг Японии с учетом тайваньского вопроса.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
