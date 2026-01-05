Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле
09:37 05.01.2026
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе первой в 2026 году пресс-конференции вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле, подчеркнув лишь, что... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
венесуэла
япония
николас мадуро
санаэ такаити
силия флорес
g7
сша
венесуэла
япония
в мире, сша, венесуэла, япония, николас мадуро, санаэ такаити, силия флорес, g7, оон
В мире, США, Венесуэла, Япония, Николас Мадуро, Санаэ Такаити, Силия Флорес, G7, ООН
Премьер Японии вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле

Премьер Японии Такаити не стала давать оценку действиям США в Венесуэле

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе первой в 2026 году пресс-конференции вновь не стала давать оценку действиям США в Венесуэле, подчеркнув лишь, что для правительства приоритетом остаётся безопасность японских граждан и дипломатические усилия по восстановлению демократии в латиноамериканской стране.
"Что касается вашего вопроса вокруг Венесуэлы, правительство Японии и ранее настаивало на важности скорейшего восстановления демократии в Венесуэле. Наша страна всегда придерживалась основных ценностей и принципов, таких как свобода, демократия и верховенство закона. Японское правительство, основываясь на данной последовательной позиции, продолжит тесное сотрудничество с вовлеченными странами, включая G7, для обеспечения мер по восстановлению демократии и стабилизации ситуации в Венесуэле", - отметила она.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги
05:33
Такаити также заявила, что правительство прилагает все усилия для обеспечения безопасности японских граждан в Венесуэле.
Ранее лидер Конституционно-демократической партии Японии Ёсихико Нода подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, заявив, что они вызывают серьёзные сомнения с точки зрения международного права.
Со своей стороны, бывший министр обороны Японии и глава совета по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность в связи с тем, что действия США "могут быть восприняты как попытка изменения статуса-кво силовым путем", что, в свою очередь, может повлиять на ситуацию с безопасностью вокруг Японии с учетом тайваньского вопроса.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
09:16
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Грин осудила операцию США в Венесуэле
Вчера, 00:52
 
В миреСШАВенесуэлаЯпонияНиколас МадуроСанаэ ТакаитиСилия ФлоресG7ООН
 
 
