Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/uzbekistan-2066450136.html
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека - РИА Новости, 05.01.2026
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека
Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:27:00+03:00
2026-01-05T11:27:00+03:00
происшествия
навоийская область
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_0:138:1347:896_1920x0_80_0_0_7c492a32b5931d720c00cb3c42db9665.jpg
https://ria.ru/20260103/avtobus--2066218159.html
навоийская область
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979487618_126:0:1321:896_1920x0_80_0_0_11e14ac8fc3242434951bd7bc5273eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, навоийская область, узбекистан
Происшествия, Навоийская область, Узбекистан
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

В Узбекистане два человека погибли в ДТП с автобусом

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 5 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным пресс-службы, 5 января в 7.40 (5.40 мск) на участке 167-го – 168-го километров автодороги A-379 Навои — Учкудук на территории Томдинского района Навоийской области водитель пассажирского автобуса Zhong Tong Bus, перевозившего 47 пассажиров по маршруту Зарафшан — Навои, потерял управление, автобус занесло на обочину и он опрокинулся.
"В результате происшествия два пассажира скончались на месте от полученных телесных повреждений. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УВД Навоийской области.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
3 января, 16:43
 
ПроисшествияНавоийская областьУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала