В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

ТАШКЕНТ, 5 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД.

"В результате происшествия два пассажира скончались на месте от полученных телесных повреждений. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УВД Навоийской области.