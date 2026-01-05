https://ria.ru/20260105/uzbekistan-2066450136.html
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека
Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД. РИА Новости, 05.01.2026
В Узбекистане перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека
ТАШКЕНТ, 5 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус перевернулся в Навоийской области в Узбекистане, два человека погибли, девять госпитализированы, сообщает пресс-служба областного УВД.
По данным пресс-службы, 5 января в 7.40 (5.40 мск) на участке 167-го – 168-го километров автодороги A-379 Навои — Учкудук на территории Томдинского района Навоийской области
водитель пассажирского автобуса Zhong Tong Bus, перевозившего 47 пассажиров по маршруту Зарафшан — Навои, потерял управление, автобус занесло на обочину и он опрокинулся.
"В результате происшествия два пассажира скончались на месте от полученных телесных повреждений. Девять человек, получивших травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УВД Навоийской области.