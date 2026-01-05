Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области объявили угрозу беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 05.01.2026
В Костромской области объявили угрозу беспилотной опасности
Угроза беспилотной опасности объявлена в Костромской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
костромская область
костромская область
безопасность, костромская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Костромская область

КОСТРОМА, 5 янв - РИА Новости. Угроза беспилотной опасности объявлена в Костромской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Костромской области угроза беспилотной опасности. Сохраняйте спокойствие, при появлении БПЛА укройтесь в безопасном месте", - говорится в сообщении.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
4 января, 22:41
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
