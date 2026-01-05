https://ria.ru/20260105/ugroza-2066541893.html
В Костромской области объявили угрозу беспилотной опасности
Угроза беспилотной опасности объявлена в Костромской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
костромская область
