Рейтинг@Mail.ru
Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/turtsiya-2066438006.html
Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции
Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции - РИА Новости, 05.01.2026
Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции
Посольство РФ в Анкаре сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по поводу мошеннических схем открытия банковских счетов в Турции без вида на... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:12:00+03:00
2026-01-05T09:12:00+03:00
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20251223/istochnik-2064066677.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, анкара (провинция), facebook
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Facebook
Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции

Посольство РФ не получало сообщений о мошенничестве со счетами в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по поводу мошеннических схем открытия банковских счетов в Турции без вида на жительство (ВНЖ), хотя фиксировало такие сообщения в соцсетях.
Ранее в понедельник источник РИА Новости в одном из филиалов госбанка в Турции сообщил, что случаи мошенничества при попытках открыть счета для граждан РФ участились в Анкаре: россиян вовлекают в схемы через соцсети. По его словам, в группах в Facebook* (признана экстремистской в РФ) появляются сообщения аферистов от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство (ВНЖ) в Турции.
"В наш консульский отдел обращений на эту тему не поступало на данный момент, хотя такие сообщения в соцсетях мы фиксировали", — рассказали агентству в российском диппредставительстве.
Гражданам РФ для открытия банковского счета в Турции, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу, а оформление проходит после проверки головным офисом того или иного банка.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россияне не пострадали от проблем с расчетами с Турцией, сообщил источник
23 декабря 2025, 13:09
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)Facebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала