Посольство не получало обращений от россиян о мошенничестве в Турции
АНКАРА, 5 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян по поводу мошеннических схем открытия банковских счетов в Турции без вида на жительство (ВНЖ), хотя фиксировало такие сообщения в соцсетях.
Ранее в понедельник источник РИА Новости в одном из филиалов госбанка в Турции сообщил, что случаи мошенничества при попытках открыть счета для граждан РФ участились в Анкаре: россиян вовлекают в схемы через соцсети. По его словам, в группах в Facebook* (признана экстремистской в РФ) появляются сообщения аферистов от имени государственных и частных банков с предложением открыть счет без вида на жительство (ВНЖ) в Турции.
"В наш консульский отдел обращений на эту тему не поступало на данный момент, хотя такие сообщения в соцсетях мы фиксировали", — рассказали агентству в российском диппредставительстве.
Гражданам РФ для открытия банковского счета в Турции, как правило, требуется либо ВНЖ, либо разрешение на работу, а оформление проходит после проверки головным офисом того или иного банка.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.