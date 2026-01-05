Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/turtsija-2066509534.html
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе - РИА Новости, 05.01.2026
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара работает над прекращением гуманитарной трагедии в секторе Газа. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:45:00+03:00
2026-01-05T18:45:00+03:00
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
хамас
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20260104/gaza-2066306066.html
https://ria.ru/20260104/turtsija-2066401053.html
турция
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе

Эрдоган: Турция работает над прекращением гуманитарной трагедии в секторе Газа

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара работает над прекращением гуманитарной трагедии в секторе Газа.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также региональные и глобальные вопросы.
Палаточный лагерь беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мальтийский орден примет участие в восстановлении Газы
4 января, 05:21
"В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, единство и сплоченность Йемена и Сомали и готова содействовать усилиям по обеспечению мира и стабильности. Наш президент отметил, что они работают над прекращением гуманитарной трагедии в Газе, и что необходимо как можно скорее приступить к восстановлению Газы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Эрдоган: Турция готова внести вклад в усилия по сближению сторон в Йемене
4 января, 21:39
 
В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала