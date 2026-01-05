Эрдоган заявил о работе над прекращением гуманитарной трагедии в Газе

АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара работает над прекращением гуманитарной трагедии в секторе Газа.
"В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, единство и сплоченность Йемена и Сомали и готова содействовать усилиям по обеспечению мира и стабильности. Наш президент отметил, что они работают над прекращением гуманитарной трагедии в Газе, и что необходимо как можно скорее приступить к восстановлению Газы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.