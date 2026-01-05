Рейтинг@Mail.ru
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
 
10:56 05.01.2026
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь клуба "Флорида Пантерз" Даниил Тарасов признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026
Хоккей, Даниил Тарасов, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ

Вратарь "Флориды" Тарасов признан второй звездой дня в НХЛ

Даниил Тарасов
Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский вратарь клуба "Флорида Пантерз" Даниил Тарасов признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В ночь на понедельник в домашнем матче против "Колорадо Эвеланш" (2:1) Тарасов отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 января 2026 • начало в 01:00
Завершен
Флорида
2 : 1
Колорадо
06:27 • Сэм Беннетт
38:12 • Аарон Экблад
11:51 • Арттури Лехконен
(Джош Мэнсон, Брок Нельсон)
Третьей звездой дня стал канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, который отметился победной шайбой в овертайме в выездном матче против "Коламбус Блю Джекетс" (5:4).
Первой звездой признан канадский форвард "Чикаго Блэкхокс" Тайлер Бертуцци, который записал на свой счет три шайбы в домашней игре против "Вегас Голден Найтс" (3:2), включая победную в овертайме.
Болельщики сборной Чехии по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею
10:51
 
Хоккей Даниил Тарасов Флорида Пантерз Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
