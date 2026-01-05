https://ria.ru/20260105/tarasov-2066447286.html
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь клуба "Флорида Пантерз" Даниил Тарасов признан второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Вратарь "Флориды" Тарасов признан второй звездой дня в НХЛ