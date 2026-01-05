Рейтинг@Mail.ru
10:56 05.01.2026 (обновлено: 12:12 05.01.2026)
СМИ узнали, что сделал Сырский перед Новым годом
СМИ узнали, что сделал Сырский перед Новым годом
Главком ВСУ Александр Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год, пишет Shot в Telegram-канале. "Главнокомандующий ВСУ заплатил порядка миллиона... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, александр сырский, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье)
В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье)
СМИ узнали, что сделал Сырский перед Новым годом

Shot: главком ВСУ Сырский заплатил 1 млн руб за лечение отца в клинике в РФ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год, пишет Shot в Telegram-канале.

"Главнокомандующий ВСУ заплатил порядка миллиона рублей за курс лечения и реабилитации в частной клинике", — говорится в публикации.

По данным Shot, отцу Сырского стало плохо в конце декабря из-за пневмонии. Сейчас состояние стабилизировали, но при этом он больше не сможет ходить, утверждает канал.

В августе издание сообщало, что московские врачи предотвратили смерть 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от опасного заболевания. Отмечалось, что отец украинского военного попал в больницу в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.
Утверждалось, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию
В миреАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)
 
 
