СМИ узнали, что сделал Сырский перед Новым годом

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский отправил отца в подмосковную клинику на Новый год, пишет Shot в Telegram-канале.
"Главнокомандующий ВСУ заплатил порядка миллиона рублей за курс лечения и реабилитации в частной клинике", — говорится в публикации.
По данным Shot, отцу Сырского стало плохо в конце декабря из-за пневмонии. Сейчас состояние стабилизировали, но при этом он больше не сможет ходить, утверждает канал.
В августе издание сообщало, что московские врачи предотвратили смерть 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского Станислава от опасного заболевания. Отмечалось, что отец украинского военного попал в больницу в апреле этого года из-за заболевания головного мозга, которое обострилось при коронавирусе. В конце октября Станислава Сырского выписали из клиники в Подмосковье.
Утверждалось, что лечение генерал оплатил сам: оно обошлось в 2,5 миллиона рублей.
