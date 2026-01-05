МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 569 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 922 танка и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 390 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 851 единица специальной военной автомобильной техники.
Новости с ЛБС
ВСУ выводят с волчанского направления спецподразделение ГУР "Центр Тимура", которое использовалось как штурмовая пехота, на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены пять населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Подлость ВСУ
ВСУ умышленно поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР машину с боеприпасами, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.
Боевики ВСУ на пикапах массово вывозили электронику и всю мебель из пустых домов жителей Ямполя, рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Сергей Болдарев.
Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен военным ВС РФ.
Удары ВСУ по мирному населению
ВСУ ударили по жилому дому и автомобилю в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 беспилотниками, два человека погибли, 10 ранены, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области требует решительного осуждения со стороны ООН, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости херсонский губернатор Владимир Сальдо.
Новый врио главы СБУ причастен к терактам на территории РФ
Назначенный временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара является автором и организатором дроновых ударов по территории России, в том числе он причастен к теракту против российских аэродромов, который на Украине называют операцией "Паутина", сообщает украинское издание "Страна.ua".
По информации телеканала "Мы - Украина", Хмара также участвовал в боях в Донбассе, а в 2023 году возглавил подразделение СБУ "Альфа".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18