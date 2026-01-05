МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Грабовское в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 265 военнослужащих, ПВО РФ сбила три реактивных снаряда HIMARS и 356 БПЛА ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 107 569 беспилотных летательных аппаратов, 642 зенитных ракетных комплекса, 26 922 танка и других боевых бронированных машин, 1 636 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 390 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 851 единица специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

ВСУ выводят с волчанского направления спецподразделение ГУР "Центр Тимура", которое использовалось как штурмовая пехота, на восполнение потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены пять населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

Подлость ВСУ

ВСУ умышленно поставили в частном дворе поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР машину с боеприпасами, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.

Боевики ВСУ на пикапах массово вывозили электронику и всю мебель из пустых домов жителей Ямполя , рассказал РИА Новости беженец из населенного пункта Сергей Болдарев.

Украинское командование объявляет убитых солдат ВСУ пропавшими без вести, чтобы не платить денежную компенсацию семьям, сообщил военнослужащий ВСУ Владимир Литкин, сдавшийся в плен военным ВС РФ.

Удары ВСУ по мирному населению

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 175 беспилотниками, два человека погибли, 10 ранены, в том числе ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Атака ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области требует решительного осуждения со стороны ООН , такое мнение выразил в беседе с РИА Новости херсонский губернатор Владимир Сальдо

Новый врио главы СБУ причастен к терактам на территории РФ

Назначенный временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара является автором и организатором дроновых ударов по территории России, в том числе он причастен к теракту против российских аэродромов, который на Украине называют операцией "Паутина", сообщает украинское издание "Страна.ua".