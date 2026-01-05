Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 05.01.2026 (обновлено: 19:55 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/sostoyanie-2066506523.html
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ
Последние атаки ВСУ, в том числе попытка удара по резиденции Владимира Путина и террористический акт в селе Хорлы в Херсонской области, показывают критическое... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:15:00+03:00
2026-01-05T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
киев
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ef9b28c5386ccb4923bb6bff7ef9bf.jpg
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066439673.html
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066428400.html
херсонская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065310090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_beca3cade1b7a1e51f366f97e2fa07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дональд Трамп
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после дерзких атак ВСУ

SC: последние атаки ВСУ показывают критическое отчаяние Зеленского

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Последние атаки ВСУ, в том числе попытка удара по резиденции Владимира Путина и террористический акт в селе Хорлы в Херсонской области, показывают критическое отчаяние Владимира Зеленского, заявил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Учитывая, что рождественское обращение Зеленского намекало на гибель российского президента, невольно задаешься вопросом, до какой степени отчаяния он дошел, особенно на фоне того, что Россия готовится взять под контроль ряд ключевых населенных пунктов вдоль линии фронта", — выразил мнение журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:32
Джей также отметил, что таким образом Зеленский показал свою незаинтересованность в заключении мирного соглашения.
"Мало кто стал бы спорить с тем, что удары по гражданскому населению делают достижение любого мирного соглашения еще более трудным — особенно тех соглашений, которые сейчас находятся на рассмотрении", — заключил он.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собралось около ста человек. По данным Следственного комитета России, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Возбуждено дело о теракте. В регионе 2 и 3 января были объявлены днями траура.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.

Нападение на резиденцию

Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ. Трамп заявил, что очень разозлился, когда узнал о провокации Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Одессу надо убирать": в Киеве предложили Зеленскому радикальный шаг
Вчера, 05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала